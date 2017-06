Drie françaises in achtste finales, ook Halep door op Roland Garros

Alizé Cornet (WTA 43) heeft zich zaterdag verzekerd van een plaatsje in de vierde ronde van Roland Garros. De 27-jarige Franse thuisspeelster had in de derde ronde op het Parijse gravel geen genade met de als negende geplaatste Agnieszka Radwanska (WTA 10) en haalde het na 1u19 met 6-2 en 6-1. Simona Halep stootte ook door naar de actste finales van Roland Garros. Ze was te sterk voor de Russin Daria Kasatkina.

Radwanska had een ronde eerder nog Alison Van Uytvanck (WTA 113) uitgeschakeld. ‘Ali’, die in Parijs eerst kwalificaties moest afwerken, verloor met 6-7 (3/7), 6-2 en 6-3 maar had mits een iets constanter niveau zeker kunnen stunten tegen de Poolse.

Cornet was wel te sterk voor Radwanska en mag in de zestiende finales de baan op tegen haar landgenote Caroline Garcia (WTA 27) of de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 109).

Halep verslaat Russische

Foto: EPA

Simona Halep (WTA 4) , derde reekshoofd in Parijs, was in haar derderondepartij te sterk voor de Russin Daria Kasatkina (WTA 28), die in ronde één nog Yanina Wickmayer (WTA 69) uit het toernooi gekegeld had. Halep haalde het na 1u18 met 6-0 en 7-5.

Halep, die bij de laatste zestien op de Spaanse Carla Suarez Navarro (WTA 23) botst, kan in de Franse hoofdstad de eerste plaats op de wereldranglijst veroveren. Ze moet het toernooi dan wel winnen.

Dat geldt ook voor de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 3), die later zaterdag in de derde ronde de Duitse Carina Witthoeft (WTA 73) treft. Als een andere speelster het toernooi wint, blijft de Duitse Angelique Kerber ondanks haar uitschakeling in de eerste ronde de nummer één van de wereld.

Garcia treft landgenote in volgende ronde

De Française Caroline Garcia (WTA 27) heeft zaterdag op Roland Garros de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 109) in drie sets verslagen: 6-4, 4-6 en 9-7. Door de overwinning vervoegt ze haar landgenotes Alizé Cornet (WTA 43) en Kristina Mladenovic (WTA 14) in de achtste finales van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Het is van 1994 geleden dat drie Franse tennissters nog zo ver geraakten op het Parijse gravel.

23 jaar hebben de Franse tennisfans dus moeten wachten om nog eens drie landgenotes de tweede week van het grandslamtoernooi te zien bereiken. In 1994 waren het er zelfs vier: Pierce, Fusai, Dechaume en Halard.

Cornet en Garcia staan bovendien tegenover elkaar in de volgende ronde, waardoor Frankrijk al zeker is van minstens één vertegenwoordigster in de kwartfinales. Mladenovic neemt het op tegen de Spaanse titelverdedigster Garbine Muguruza (WTA 5).