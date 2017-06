Vader vertelt hoe cannabisverslaafde zoon zichzelf en zijn moeder gruwelijk toetakelde

Een vader vertelde op de Britse radio over zijn zoon die onder invloed van een krachtige cannabissoort niet alleen zijn eigen penis afsneed, maar ook zijn moeder zwaar toetakelde met een mes. “Het hele gebeuren was gewoon zo surrealistisch.”

Op de Britse Radio 5 Live vertelde de man hoe zijn zoon van een vrolijke jongeman naar “een verspilling van plaats” ging, zoals hij het zelf uitdrukte. De jongeman was verslaafd geraakt aan Skunk, een zeer potente cannabissoort, die onder kenners zeer geliefd is omwille van de mooie roes die hij gebruikers bezorgt.

Bij de zoon van de man, die anoniem zijn verhaal deed, liep het echter helemaal mis. “Hij begon te hallucineren en sliep op een zeker moment met een tennisraket omdat hij dacht dat er mensen in de muren leefden. Ik herinner me dat we op een zeker moment een discussie hadden over het feit dat zeemeerminnen bestaan.”

themabeeld Foto: BELGAIMAGE

“Het was gewoon een grote tragische trip neerwaarts”

Op het absolute dieptepunt ging de jongen tijdens een psychotische episode zover dat hij zijn moeder zwaar aanviel en zijn eigen penis afsneed. “Het was absoluut verwoestend. Je kan je gewoon niet inbeelden dat iets van die aard gebeurt. Het hele gebeuren was gewoon surrealistisch. Als ik erop terugkijk lijkt het of ik door een raam naar iemand anders kijk. Je kan het je gewoon niet inbeelden dat het bij jou gebeurt.”

De jongen heeft ondertussen de nodige hulp gekregen. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij ook psychiatrische hulp krijgt. “Hij moet nog een aantal operaties krijgen, maar hij maakt het eigenlijk goed”, aldus de vader. “Hij kan weer grapjes maken. Hij was er altijd al goed in me op mijn paard te zetten. Hij is de eerste om er zwartgallige mopjes over te maken.”

“Het voelt alsof ik mijn zoon terug heb. Hij is volledig clean nu en herinnert zich eigenlijk niets van die periode en wat er gebeurd is. Dat is misschien maar goed ook. Hij is zich natuurlijk bewust van wat er gebeurd is en hij heeft nog een lange weg te gaan, zowel medisch als persoonlijk.”