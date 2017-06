Belgische Real-doelman Alex Craninx: “Noem me geen mini-Courtois!”

Real Madrid kan vanavond haar twaalfde beker in de Champions League winnen, maar daarvoor moet het die andere voetbalgrootheid Juventus verslaan. Real kan alvast rekenen op de steun van één Belg: Alex Craninx. De 21-jarige Belgische doelman speelt al zes jaar voor Madrid, bij de B-ploeg Real Castilla. Hij is 1m97 lang en doet qua lichaamsbouw denken aan Thibaut Courtois. “Maar noem me geen mini-Courtois. Ik ben ik en Thibaut is Thibaut”, vertelt hij in een interview aan de Franstalige omroep RTBF.

Zes jaar geleden gaf Real hem een contract, een beslissing waar de in Malaga geboren Craninx nog geen seconde spijt van had. Het blijft dan ook de grote droom om ooit in de A-ploeg van de Koninklijke te staan. Onder de vleugels van Zinedine Zidane krijgt hij alvast kansen om te groeien. “Dit seizoen werd ik tien keer geselecteerd voor de A-ploeg en kon ik vaak trainen met de profs. Ik weet niet of ik beter vertrek of voor een uitleenbeurt ga om wat speeltijd te krijgen en zo te groeien als speler. Voor Real spelen is zeer moeilijk, de club kiest enkel de besten, maar in het voetbal is alles mogelijk.”

Geen mini-Courtois

Madrid is de droom, maar Craninx staat niet weigerachtig tegenover een eventuele uitstap naar de Belgische competitie. “De Belgische competitie zou me de mogelijkheid geven om te tonen wie ik ben en wat ik kan. Dan leren de mensen me echt kennen en zien ze me niet alleen als een mini-Courtois of ‘Alex Craninx van Real Madrid’. Ik volg de Belgische competitie wel vanop afstand. Ik ken STVV en Genk, want dat zijn de ploegen waarvoor mijn familie supportert. Maar zelf heb ik geen voorkeur. Mijn familie leeft nog in Sint-Truiden. Elk jaar ga ik op bezoek bij mijn ooms en grootmoeder”, vertelt hij.

“Iedereen noemt me een miniversie van Courtois”, zegt Craninx. “Ik ben even groot en heb hetzelfde postuur, maar Courtois is Courtois en ik ben ik. Om zijn niveau te bereiken, moet ik nog hard werken en veel progressie boeken. Dan zullen we wel zien of ik op een dag hem kan bekampen om een plekje bij de Rode Duivels.” Craninx kent Courtois wel van toen die laatste nog bij Atlético speelde. “Atlético wou me toen binnenhalen. Thibaut heeft me toen gecontacteerd om me met de club te laten praten, maar ik wou liever bij Real blijven.”

Voorbeeld Buffon

Vanavond neemt Real het op tegen Juventus. De Koninklijke kan daarbij haar twaalfde Champions League-trofee winnen, maar de Oude Dame is een te duchten tegenstander, weet ook Craninx. “Ze hebben zonder twijfel de beste verdediging ter wereld. Het zal een mooie, fel bevochten finale worden.” Eentje waarbij een van zijn grote voorbeelden Gianliugi Buffon aan het werk zal zijn. “Wat hij op zijn leeftijd verwezenlijkt heeft, is bewonderenswaardig.” Het wordt afwachten of diezelfde Buffon Real Madrid kan afhouden van hun 12ste Champions League-titel.