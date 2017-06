Artuur Peters wint B-finale olympisch nummer K1 1.000m

Artuur Peters heeft zaterdag op de WB kajak in Belgrado de B-finale in de K1 1000 meter gewonnen.

De 20-jarige Belg bewees van in de eerste meters dat hij wel degelijk in de A-finale thuishoorde en slechts door een jammere loting in die B-finale terecht kwam. Halfweg voerde hij het veld met een ruime voorsprong aan. Met het oog op zijn halve finale die hij later op de dag in de K1 500m moet afwerken, kon hij de tweede wedstrijdhelft krachten sparen. De Bulgaar Kirchev kon Peters nog benaderen zonder hem evenwel te bedreigen. Peters sluit dit toernooi met een tiende plaats op 46 kajakkers af en kan dus met vertrouwen uitkijken naar een ticket voor het EK en WK.

Uitslag B-finale K1 1.000m (10e-18e plaats):

1. Artuur Peters (BEL) 3:30.944

2. Miroslav Kirchev (Bul) 3:31.180

3. Martin Nathell (Zwe) 3:32.940

4. Jakub Zavrel (Tsj) 3:33.420

5. Billy Bain (Aus) 3:33.476

6. Jost Zakrajsek (Slo) 3:33.420

7. Agustin Vernice (Arg) 3:33.788

8. Jo Solhaug (Noo) 3:35.728

9. Peter Gelle (Slk) 3:39.424