Op ramkoers met voetbalbond: Rode Duivels moeten 62 procent inleveren aan premies

De Rode Duivels reageren voorlopig afwijzend op het eerste premievoorstel dat de voetbalbond heeft gedaan voor de volgende drie tornooien. De spelers moeten 62 procent inleveren en verliezen ook nog eens de inkomsten uit portretrechten. Minstens vijf spelers hebben via een aangetekende brief laten weten dat de bond hun portretten niet langer mag exploiteren.

De centendiscussie tussen de Rode Duivels en de voetbalbond raakt maar niet opgelost. Onder Steven Martens onderhandelden de spelers een riant premiestelsel waardoor de Duivels bij tornooiwinst liefst 16,2 miljoen euro konden verdelen. Per speler kwam dat neer op 704.000 euro. Ter vergelijking: de Duitsers kregen voor het winnen van het vorige WK elk 300.000 euro.

Ondervoorzitter Bart Verhaeghe probeert al enkele maanden de Duivels tot meer redelijkheid te dwingen. Twee weken geleden reisde hij met adjudant Mehdi Bayat naar Londen om er een voorstel te overhandigen aan kapitein Eden Hazard en vice-kapitein Jan Vertonghen. Vincent Kompany, die de vorige onderhandelingen leidde, was niet op het overleg uitgenodigd. De spelers kregen te horen dat ze 62 procent moeten inleveren, waardoor ze bij finalewinst zakken van 704.000 naar 269.000 euro per speler. Eerder was hen al gezegd dat indien ze zich niet akkoord verklaren met de vermindering, ze daar de gevolgen van zouden dragen voor de volgende tornooien.

Bart Verhaeghe. Foto: Photo News

Portretrechten

Het voorstel circuleert nu binnen de spelersgroep, maar verschillende spelers reageren voorlopig afwijzend. Niet alleen wordt er tot 10 miljoen euro minder verdeeld, het zit sommigen hoog dat de bond ook nog eens de inkomsten uit portretrechten heeft opgezegd. Die inkomsten genereert de bond uit allerlei commerciële campagnes waarin afbeeldingen van de Rode Duivels worden gebruikt. De inkomsten vielen tot hiertoe tegen, maar dat wijten de spelers meer aan slecht beheer door de bond dan aan de marktwaarde van de spelers.

Omdat de bond op dit moment de portretrechten van de spelers niet langer in zijn bezit heeft, stuurden minstens vijf Rode Duivels een aangetekende brief naar de KBVB met het uitdrukkelijke verbod hun afbeelding nog te gebruiken. Daarbij zijn minstens drie basisspelers.

Panini-stickers

De bond heeft nog zes maanden om met een oplossing voor de portretrechten te komen. Vanaf het voorjaar van 2018 moet de marketingcampagne rond de Rode Duivels opnieuw op volle toeren draaien.

“We hebben er vertrouwen in dat de bond dit probleem oplost”, zegt Bart Peelmans, de directeur sportsponsoring van Carrefour, dat volgend jaar opnieuw wil uitpakken met een Panini-actie en deze week zijn overeenkomst met de KBVB tot juli 2020 verlengde.