Man redt peuter uit snikhete auto: “Zijn moeder schold me uit voor racist”

Schelle - Bert Van Driessche heeft vrijdag een peuter uit een geparkeerde auto gehaald op de parking van de A12 Shopping in Schelle. “De ramen stonden wel open, maar in de wagen was het makkelijk veertig graden”, reageert de man aangeslagen in Gazet van Antwerpen.

Bert Van Driessche uit het Antwerpse Niel moest vrijdag in één van de winkels van de A12 Shopping zijn. “Plots viel mijn oog op een auto waar enkele mensen rond stonden. In het voertuig zat een kindje van drie of vier jaar oud. Maar die auto stond in de volle zon. Ook al stonden de ramen vooraan en achteraan deels open: de temperatuur loopt in zo’n geval al gauw snel op. Ik vermoed dat het makkelijk veertig graden was in de auto”, vertelt Bert. “Ik heb onmiddellijk naar het noodnummer 101 gebeld om melding te maken van het voorval. En toen heb ik gedaan wat ik moest doen: ik heb de deur van de auto geopend en het kindje eruit gehaald. Het jongetje was wakker geworden, weende en zag er vrij bleek uit. Ik heb hem onder een boom in de schaduw gezet en heb geprobeerd om hem iets te laten drinken. ”

Op dat ogenblik was er geen spoor van de ouders van de peuter. “Het is onverantwoord om een kind alleen achter te laten in een auto. Zeker in deze warmte. Gelukkig is het goed afgelopen, maar het had ook anders kunnen aflopen. En een klein kind in een auto achterlaten, dat doe je toch niet? Wat als iemand het kindje had meegenomen? Er lopen ook mensen met slechte bedoelingen rond.”

Toen de peuter aan het bekomen was onder de boom, daagde zijn mama plots op. “Haar reactie heeft me nog het meeste verrast. Zij kon er absoluut niet mee lachen. Ze begon te roepen en heeft me zelfs voor racist uitgescholden. Omdat ik haar kind uit een snikhete auto heb gehaald? Ze zou zelfs naar de politie stappen omdat ik had ingegrepen. Wel, ik hoop dat ze het doet. Dat ze ook daar te horen krijgt dat ze iets gedaan heeft wat niet door de beugel kan.”

Uiteindelijk stapten de moeder en haar kind opnieuw in de wagen en vertrokken. Ze hebben niet gewacht op de komst van de politie. “Spijtig dat de politie er niet sneller was. Maar ik heb foto’s genomen van de auto en heb alle informatie die ik had aan de politie overgemaakt”, aldus nog Bert.