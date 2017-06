VN-Veiligheidsraad verscherpt sancties tegen Noord-Korea, maar Amerika vangt bot met eisen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vrijdag gestemd voor de verscherping van sancties tegen Noord-Korea, na een reeks rakettests in de afgelopen weken. De tekst werd unaniem goedgekeurd, dus ook door bondgenoot van Noord-Korea China, die wel blijft pleiten voor de heropstart van de dialoog tussen Pyongyang en de internationale gemeenschap.

Het V-raad stemde voor een resolutie die reisverboden oplegt en de middelen bevriest van 14 Noord-Koreaanse functionarissen. Daarnaast is tegen vier instellingen een globale bevriezing van de middelen uitgesproken.

Op de lijst gesanctioneerden staat onder meer Cho Il-U, die aan het hoofd zou staan van de spionagediensten van het communistische regime. De dertien anderen op de lijst zijn verantwoordelijken van de regerende Arbeiderspartij en leiders van bedrijven die bevoegd zijn voor de aankopen voor de wapenprogramma’s van Pyongyang. De vier instellingen waartegen eveneens sancties zijn uitgevaardigd, zijn een tak van het Noord-Koreaanse leger, de Koryo Bank en twee commerciële bedrijven, die allemaal gelinkt zijn aan een afdeling van de communistische partij die instaat voor de financiën van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un.

De achttien personen en instellingen worden toegevoegd aan de lijst van 39 personen en 42 entiteiten waartegen al sancties werden uitgesproken.

In de resolutie die de VS hebben ingediend, zijn echter geen andere sancties opgenomen waartoe Washington had opgeroepen, zoals een olie-embargo, een verbod op handel via de zee en beperkingen op de handel of het mogelijkheden voor Noord-Koreanen om in het buitenland te werken. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley heeft wel opnieuw opgeroepen tot een wereldwijde verbreking van de diplomatieke banden met Pyongyang en een volledige stopzetting van de handel met het land.

Vorig jaar keurden de VN nog twee resoluties goed rond de verscherping van de economische sancties tegen Pyongyang. Sinds de eerste nucleaire test in 2006 werden al zes keer sancties uitgevaardigd tegen het regime.

Noord-Korea heeft sindsdien al talrijke rakettest en verschillende nucleaire tests uitgevoerd, en zou als doel hebben om een intercontinentale nucleaire raket te ontwikkelen die de VS kan raken.

“Bedreiging voor ons allen”

De nucleaire ambities van Noord-Korea zijn een “bedreiging voor ons allen” en bondgenoot China moet Pyongyang meer zien als een last, dan als een aanwinst. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Mattis zaterdagochtend gemeld tijdens een internationale top in Singapore.

“Noord-Korea vormt een duidelijk en aanwezig gevaar”, aldus Mattis tijdens de bijeenkomst over de Aziatisch-Pacifische veiligheid.

De administratie van Donald Trump voelt zich wel bemoedigd door het feit dat China zich engageert om mee te werken aan de internationale denuclearisering, en herhaalt de vraag van de Chinese president Xi Jinping aan alle partijen om mee te werken.

“Deze woorden moeten gevolgd worden door daden. Uiteindelijk geloven we dat China Noord-Korea zal erkennen als een strategische last”, waarvoor het land aansprakelijk is, aldus de minister. “President Trump heeft duidelijk gemaakt dat het tijdperk van geduld voorbij is.”

Noord-Korea heeft al talrijke rakettest en verschillende nucleaire tests uitgevoerd, ondanks de sancties en resoluties die al tegen het land werden uitgevaardigd. Pyongyang zou als doel hebben om een intercontinentale nucleaire raket te ontwikkelen die de VS kan raken. Vrijdag nog stemde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voor extra sancties tegen Noord-Korea.

Mattis had ook nog kritiek op China’s “minachting” tegenover zijn buurlanden, zo verwijzend naar het conflict over de Zuid-Chinese Zee. “De omvang en de gevolgen van de Chinese bouwactiviteiten in de Zuid-Chinese Zee verschilt erg van die van andere landen”, aldus Mattis, die “de aard van de militarisering” aanhaalt, “zijn gebrek aan respect voor het internationaal recht” en “zijn minachting voor de belangen van andere landen” met wie het land in conflict is rond de soevereiniteit in de zee.