“We worden almaar slimmer, maar op den duur heeft niemand nog werk”

Tongeren / Seraing / Ougrée - Tweehonderd jaar geleden, in 1817, begon John Cockerill vanuit een voormalig prinsbisschoppelijk kasteel in Seraing een imperium van staal. Zelf zou hij het niet meer meemaken, maar zijn fabriek zou op een bepaald moment de grootste ter wereld zijn. Al even onvoorstelbaar, België had in 1898, mede dankzij Cockerill, de tweede grootste economie ter wereld. Die enorme bedrijvigheid om de hoek had uiteraard impact op Limburg. Generaties gingen er werken. Generaties verfransten. Alleen de familienaam doet nog Limburgse roots vermoeden: Reynders, Onkelinx... Al waren er ook die elke dag pendelden en niet verhuisden. Een van die duizenden is Jan Schroyen. Zijn verhaal.

“Toen ik begon in 1955, reden 17 bussen uit alle hoeken van Limburg naar de Luikse staalfabrieken. Drie keer per dag. Voor elke post. Reken maar uit. Ik was 16,5 jaar. Hier in Ougrée-Mariehaye ...