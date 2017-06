“We moeten opnieuw naar de maan durven”

Diepenbeek -

Ze wordt één van de drie grootste denkers rond innovatie wereldwijd genoemd. Is niet bang om ‘uitvinders’ als Steve Jobs (iPhone) en Elon Musk (Tesla) erop te wijzen dat heel wat van hun ideeën er nooit zouden gekomen zijn zonder geld en onderzoek van de overheid. Haar jongste missie is ambtenaren van hun depressies helpen door duidelijk te maken dat ze echt wel iets kunnen. Aan ambitie geen gebrek bij de nieuwste eredoctor van Universiteit Hasselt: Mariana Mazzucato (48), geboren in Italië, opgegroeid in de VS en vandaag een van de toponderzoekers van University College in Londen. “Ik voel me geen Amerikaan of Italiaan. Ik ben een burger van de wereld. En voor die wereld werk ik.”