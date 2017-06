Muziekfestival Rock am Ring ontruimd wegens terreurdreiging: twee personen verhoord

Na het terreuralarm op het Duitse festival Rock am Ring, zou de politie twee mensen hebben verhoord. Dat meldt het Duitse boulevardblad Bild. Het zou gaan om twee medewerkers van een onderaanneming die op het festival aan het werk is, die iets zouden hebben neergelegd op het festivalterrein. De politie spreekt zich niet uit over het bericht. De organisator van het festival drukt ondertussen zijn ongenoegen uit over het bevel tot de evacuatie van het festival.

“We kunnen op dit moment niets zeggen. We mogen het onderzoek niet beïnvloeden”, aldus politiewoordvoerder Lars Brummer. Op de vraag of het ontruimde festivalterrein wordt doorzocht met speurhonden, antwoordde de woordvoerder dat “we het festivalterrein zullen doorzoeken. Over de details kan ik niets zeggen.”

Festivalorganisator Marek Lieberberg was vrijdagavond kritisch over de beslissing om zijn festival te evacueren. “Ik weet niet juist waarom het festivalterrein werd ontruimd”, zei hij aan televisiezender n-tv. Er werden geen verdachte objecten of apparaten gevonden. “Ik denk dat we hier moeten boeten voor wat in het geval van Amri (Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn eind vorig jaar, red.) te weinig werd gedaan.” Door fouten van de autoriteiten is de gemoedstoestand veranderd, waardoor misschien “sneller ernstige beslissingen genomen worden dan vroeger”, stelt de organisator.

Minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts Roger Lewentz verklaarde vrijdagavond dat de beslissing om het festival te evacueren noodzakelijk was. “Alle politie-experts waren het erover eens dat er geen andere keuze was”, klonk het. En ook de federale minister van Binnenlandse Zaken Thomas De Mazière noemde het een juiste beslissing. “Voor deze moeilijke maar verantwoorde keuze krijgt hij (Lewentz) mijn volledige steun. Hoe jammer het ook is, de veiligheid van de festivalgangers moet op de eerste plaats komen”, zei hij in Berlijn.

Zaterdag om 11.00 uur wordt bekendgemaakt of het festival wordt voortgezet.

90.000 bezoekers

Het festival verwelkomde dit jaar zo’n 90.000 bezoekers van over de hele wereld. Die werden omwille van een terreurdreiging allemaal geëvacueerd uit het festivalterrein. Het programma werd afgelast. Er was geen sprake van een aanval, de evacuatie is dus uit voorzorg.

Volgens de Duitse politie waren er “concrete aanwijzingen” voor een mogelijke terroristische aanslag op het festival. Die worden nu met spoed onderzocht. De exacte aard van de aanwijzingen kon de politie nog niet vrijgeven.

In de persmededeling luidde het verder nog dat “de veiligheid van de bezoekers centraal staat” en dat er geen enkel risico werd genomen. De veiligheidsplannen van het festival werden sinds de aanslag op het concert van Ariana Grande in Manchester nog aangescherpt.

“De politie heeft ons geadviseerd het festival te onderbreken,” luidt het bij de organisatie. “We vragen alle festivalbezoekers de site op een kalme en gecontroleerde manier te verlaten langs de uitgangen en campings. We moeten het onderzoek steunen. We hopen dat het festival morgen kan hervat worden. Bedankt voor jullie medewerking.”

