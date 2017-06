André Knaepen, oprichter van de Limburgse ICT-Groep Cegeka wint de jaarlijkse Ondernemersprijs Herman Dessers van Voka Limburg. Dat is bekend gemaakt op de jaarvergadering van de werkgeversorganisatie. Knaepen die 4.000 mensen tewerkstelt, waarvan de helft in Limburg, was bij de prijsuitreiking toch even zenuwachtig.