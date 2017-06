Brecel klopt ex-wereldkampioen Murphy

Luca Brecel (WR 27) is het nieuwe snookerseizoen met een klapper begonnen. Brecel klopte in de kwalificaties van de Riga Masters in Preston ex-wereldkampioen Shaun Murphy (WR 8) met 4-2. De 22-jarige Maaslander hield via breaks van 52 en 63 gelijke tred tot 2-2 en plaatste dan de beslissende eindspurt.