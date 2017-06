Hardleerse Mercedes Sprinterdief krijgt 4 jaar cel

Houthalen-Helchteren / Maaseik - De Hasseltse strafrechter heeft een 55-jarige Nederlander vier jaar cel opgelegd voor drie diefstallen van Mercedes Sprinters. Op 28 januari 2014 faalde hij echter in zijn opzet in Houthalen-Helchteren. Op 26 september 2015 was hij deels succesvol bij firma Baeten Vinopolis in Maaseik. Hij kon een wagen meenemen en moeste de poging om nog een tweede auto te stelen, staken nadat de eigenaar hem betrapte.

De man nam de vlucht in een Sprinter en kreeg de politie in zijn spoor. Uiteindelijk wist de vijftiger alsnog te ontsnappen door in een achtervolgende vluchtauto te stappen. Opvallend was dat hij met Sprinter aan de haal ging door de elektronicadoos onder de motorkap los te koppelen en te vervangen door een meegebracht exemplaar. Met een scherp voorwerp sloeg hij vervolgens het deurslot in. Op basis van zijn achtergelaten DNA kwam de politie bij de verdachte in Nederland uit.

Tijdens zijn verhoor riep hij het zwijgrecht in en naar het proces stuurde hij zijn kat. Dit in combinatie met een eerdere veroordeling in Tongeren tot twee jaar voor diefstallen leveren hem nu vier jaar cel op. “Hij is hardleers en trekt geen lessen uit het verleden,” vermeldt het vonnis. De rechter heeft zijn onmiddellijk aanhouding bevolen. Aan de enige burgerlijke partij is de dief 819 euro verschuldigd. De proceskosten bedragen 3.450 euro.