Iedereen steunt Goffin na pijnlijke blessure, directeur Roland Garros spreekt van spijtig spelfeit

David Goffin kwam vrijdag pijnlijk ten val tijdens zijn 1/16e finale tegen de Argentijn Horacio Zeballos. De Belgische tennisser struikelde over een doek aan de rand van het tennisveld en verzwikte zijn enkel. Goffin krijgt heel wat steunberichten, terwijl velen zich ook afvragen wat die matten daar eigenlijk deden. Guy Forget, de directeur van Roland Garros, wijt het voorval aan een “spijtig spelfeit”.

“De blessure van David Goffin is een spijtig spelfeit”, stelt Forget aan L’Equipe. “De spelers op Roland Garros moeten rekening houden met de afmetingen van het terrein, dat wist David ook. Die matten liggen op elk terrein, op de kleinere terreinen dichter bij het speelveld, op het court Philippe-Catrier liggen ze dan weer verder weg. Ze maken deel uit van de court, net als de stoel van de scheidsrechter en de muren rond het veld”, verklaarde Forget, die Goffin ook een spoedig herstel toewenste.

La réaction de Guy Forget après l'abandon et la blessure de David Goffin à #RG17 aujourd'hui#BFMsport pic.twitter.com/TNBV950c09 — BFM Sport (@BFMSportTV) June 2, 2017

Trainer Goffin: “Dit maakt deel uit van de sport”

“Zijn blessure zag er heel ernstig uit toen hij het terrein moest verlaten. Ik had eerst nochtans niet gezien dat hij gevallen was, want ik was de bal aan het volgen”, gaf Thierry Van Cleemput, de trainer van Goffin, zijn relaas van de fase. “Maar daarna zag ik dat hij bleef liggen en besefte ik dat hij veel pijn moest hebben. Toen we in de kleedkamer kwamen, zagen we dat hij een zware zwelling had aan zowel de linker- als rechterkant van zijn rechtervoet. De ontgoocheling is enorm, maar wat kunnen we eraan doen? Ongelukken maken nu eenmaal deel uit van sport op het hoogste niveau.”

Goffin moest de wedstrijd staken na het incident en ging onmiddellijk voor nader onderzoek onder de MRI-scanner. “Op het eerste zicht valt de schade gelukkig mee. Er is niks gebroken of gescheurd in zijn enkel, maar meer kunnen we nu niet zeggen. Zijn enkel is nog erg hard gezwollen, dus moeten we 48 uur afwachten om te kijken hoe het evolueert.”

Wanneer Goffin opnieuw in actie zal kunnen komen, is nog niet duidelijk. “Het is onmogelijk om nu te antwoorden op die vraag. We weten alleen dat de blessure niet ernstig is, maar we weten nog niet wanneer hij opnieuw zal kunnen tennissen. We keren vanavond nog niet terug naar België omdat het beter is om met dokter Montalban (de toernooiarts) en Joris (de persoonlijke arts van Goffin) hier vandaag nog een spoedbehandeling toe te passen”, aldus Van Cleemput.

Tegenstander Zeballos: “Vond het zeer erg voor Goffin”

Horacio Zeballos plaatste zich door de onfortuinlijke opgave van Goffin voor de 1/8e finales van Roland Garros, maar was na afloop natuurlijk vooral begaan met de blessure van zijn tegenstrever. “Ik zit hier met een dubbel gevoel”, stelde de Argentijn na de wedstrijd. “Dit is natuurlijk mijn beste resultaat ooit op Roland Garros, maar ik vind het zeer erg wat Goffin is overkomen. Het is een vriendelijke jongen en ik hoop dat hij snel weer kan tennissen...”

Zeballos vond ook wel dat de matten dicht bij het terrein lagen. “Zoals op alle grote courts heb je vijf-zes meter ruimte voorbij de achterlijn. Als je dan een verre bal probeert terug te slaan, is dat extra gevaarlijk ja.”

Dominic Thiem, die het tegen Zeballos opneemt in de volgende ronde, kwam ook terug op het voorval na zijn wedstrijd. Thiem en Goffin zijn namelijk zeer goede vrienden naast de court. De Oostenrijker vond het dan ook zeer erg wat hem was overkomen. “Misschien moeten ze er in de toekomst aan denken om die matten gewoon weg te halen”, klonk het bij hem.

.@ThiemDomi "Maybe they schould get rid of that thing that covers the courts (about what happend to @David__Goffin) I wish him all the best" pic.twitter.com/R7vUMevPve — Irina Aldea (@IrinaAldea) June 2, 2017

