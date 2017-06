VIDEO. Truienaars kijken uit naar einde van werken: "Absoluut geen pretje om nu naar de stad te komen"

Sint-Truiden - “De Truiense werken zorgen voor veel hinder, maar op lange termijn zal het zijn vruchten afwerpen.” De Truienaars zijn het met elkaar eens. Hun stad zal er na de werken piekfijn uitzien. Er zal wel een zware last van hun schouders vallen. “Niemand weet hoe je Sint-Truiden in of uit moet rijden”, klinkt het. “Er zijn een heleboel omleidingen die op de koop toe voortdurend veranderen. Het is nu absoluut geen pretje om naar de stad te komen.”

Niet alleen de toegangswegen van de stad zijn moeilijk bereikbaar, ook de winkelstraten zelf liggen er momenteel slecht bij. “De weg ligt hier helemaal niet gelijk. Ik ben hier helemaal niet op gekleed. Mijn schoenen zijn niet gemaakt om over zo’n werf te lopen”, zegt een kranige dame.

Eind 2017 zouden de huidige werken in het stadscentrum volledig afgerond zijn. “Ik ben ervan overtuigd dat onze stad er goed zal uitzien”, klinkt het. “De Grote Markt is hier een mooi voorbeeld van. De terrasjes zijn mooi, er is plaatsgemaakt voor de auto’s. Ik kijk uit naar de rest want Sint-Truiden gaat een prachtige stad worden.”

LEES OOK: “Verwaarloosde rioleringen dwingen stad tot hoge kosten”