“Verwaarloosde rioleringen dwingen stad tot hoge kosten”

Sint-Truiden -

De laatste twee jaar is er één onderwerp dat de gemiddelde Truienaar bezighoudt: de snelle opeenvolging van de openbare werken in en rond het centrum. De gemeente spendeert 60 miljoen euro aan de werkzaamheden tijdens de huidige legislatuur. Meerderheidspartijen CD&V en Open VLD willen uiteindelijk een gemoderniseerd stadscentrum. Sint-Truiden probeert de bijna-renteloze lening te bekostigen zonder extra geld bij de inwoners te gaan zoeken. ”Doordat de ondergrondse leidingen bijna 30 jaar lang verwaarloosd waren, moeten we investeren in een vernieuwde infrastructuur”, zegt Schepen van Openbare Werken Bert Stippelmans (CD&V).