Racing Genk neemt smaakmaker niet definitief over

De wegen van Racing Genk en Jean-Paul Boëtius gaan uit elkaar. De Limburgse ploeg huurde Boëtius een half jaar van FC Basel en had een aankoopoptie, maar besliste om die optie niet te lichten. Daardoor keert hij terug naar Basel. “Genk bedankt Jean-Paul voor zijn bijdrage en wenst hem veel succes in de verdere carrière”, klinkt het op de site.

Genk haalde de 23-jarige Jean-Paul Boëtius als vervanger van Leon Bailey in januari. De Nederlander kwam in 17 competitiematchen in actie en scoorde vier doelpunten. Ook in de Europa League trof hij raak, tegen Celta de Vigo vond hij de netten in de 3-2 nederlaag.

Racing Genk greep dit seizoen naast een Europees ticket, het verloor de finale van Play-off 2 tegen KV Oostende. Mogelijk besliste Genk daardoor om de (dure) aankoopoptie van Boëtius niet te lichten. Die bedroeg naar verluidt 2,5 miljoen euro.