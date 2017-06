Politie controleert opnieuw volop op hinderlijk parkeren rond Hogeschool PXL

Hasselt - De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) is sinds enkele dagen volop aan het controleren op foutparkeerders rond de campussen van Hogeschool PXL. Die staan bijna altijd vol. Wagens staan er dubbel geparkeerd of gewoon in de berm. En dat zorgt voor de nodige frustratie en gevaarlijke situaties, aldus de politie.

De controles komen er op vraag van de studentenraden, die tijdens het academiejaar al sensibiliserende acties hadden ondernomen tegen asociaal parkeergedrag. Concreet gaat het om de parkings aan de Vildersstraat, het zwembad en voor de PXL-gebouwen A en F.

”Voertuigen die hinderlijk geparkeerd staan, krijgen een boete van 55 euro. Staan ze op het voetpad, het fietspad of de verhoogde berm de bedraagt de boete zelf 110 euro. Wagens die het in- of uitrijden voor andere voertuigen of voor de hulpdiensten verhinderen, worden getakeld. Dan komt er een takelkost van 150 euro bovenop de boete”, waarschuwt de politie.