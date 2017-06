ROLAND GARROS. Flipkens wél, Wickmayer niét naar volgende ronde in dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich samen met de Italiaanse Francesca Schiavone geplaatst voor de derde ronde in het dubbelspel op Roland Garros. Yanina Wickmayer en haar Franse dubbelpartner haalden het eerder op de dag niet in hun tweederondepartij.

Kirsten Flipkens mag naar achtste finales

Flipkens en haar dubbelpartner Francesca Schiavone sloten ook hun tweede wedstrijd op het Parijse gravel winnend af. De Belgisch-Italiaanse tandem nam in ronde twee in twee sets de maat van de Franse thuisspeelsters Myrtille Georges en Chloé Paquet, de setstanden waren 6-2 en 6-4. Flipkens en Schiavone, die Roland Garros won in 2010, mogen in de achtste finales (derde ronde) de baan op tegen de Japanse Nao Hibino en de Poolse Alicja Rosolska.

In het enkeltoernooi werd Kirsten Flipkens (WTA 87) woensdag in de tweede ronde gewipt door de Australische Samantha Stosur (WTA 22). Ze is wel nog de enige landgenote die actief is in het dubbeltoernooi bij de vrouwen.

Wickmayer moet opkrassen

Die andere Belgische in het dubbeltoernooi, Yanina Wickmayer, kon zich eerder op de dag samen met Pauline Parmentier immers niet plaatsen voor de derde ronde. Het Belgisch-Franse duo was in de tweede ronde een maatje te klein voor de dertiende reekshoofden, de Nederlandse Kiki Bertens en de Zweedse Johanna Larsson. Het werd 6-2 en 7-5, de partij duurde 1 uur en 10 minuten.

Yanina Wickmayer Foto: Photo News

Dinsdag sneuvelde Wickmayer (WTA 69) nog in de eerste ronde van het enkelspel op Roland Garros. De 27-jarige Vlaams-Brabantse moest zich in twee sets (7-5 en 6-4) gewonnen geven tegen de Russische Daria Kasatkina (WTA 28).