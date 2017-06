Cristophe Bertjens heeft een contract voor drie seizoenen ondertekend bij KVC Westerlo, dat volgend jaar in 1B uitkomt. De 24-jarige aanvaller komt over van het pas gedegradeerde Lommel United, bevestigt Westel vrijdag op de clubwebsite.

Op 17-jarige leeftijd debuteerde Bertjens met STVV op het hoogste niveau. Nadien speelde hij voor ASV Geel, Bocholt VV en Lommel United. In twee seizoenen in de Proximus League scoorde hij in totaal 23 goals voor Lommel.