Josje overtreft haar eigen grenzen in prinsessenjurk

Op vrijdag 2 juni wordt de finale van The Voice Kids uitgezonden en dat het er feestelijk aan toe zal gaan, is nu al zeker. Jurylid Josje Huisman heeft een wel heel bijzondere fonkelende outfit klaarliggen. “Een ingeving van het laatste moment”, zegt stylist van het programma en de zangeres Jody Van Geert.

Josje neemt plaats in haar juryzetel in een gouden cold shoulder jurk van Pinko, maar dan met een roze jurk uit tule erover van Je Suis Belle, een merk dat Jody ontdekte tijdens de modeweek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

💖Deze finale wordt waanzin.💖 #yallnotready #wijwel #abu💖 #katarina #thevoicekidsvtm #finale 💖 Volgende week 2 juni op @vtm.be Een bericht gedeeld door Josje Huisman OFFICIAL (@josjecoos) op 27 Mei 2017 om 4:08 PDT

“Josje zei voor de finale tegen me dat haar outfit ‘wel iets mocht hebben’, maar het kon evengoed iets anders geweest zijn dan deze combinatie”, zegt de stylist. “Als ik samenwerk met Josje, leggen we haar outfits niet te lang op voorhand vast. Anders wordt ze die al snel weer beu. Het is altijd een verrassing en dat maakt het opmaken voor de show ook een pak leuker. Zelfs de medewerkers zijn altijd benieuwd hoe ze zal verschijnen”, zegt Jody.

Over de jurkencombo met bijpassend haaraccessoire is hij duidelijk. “Ze brengt ambiance op het scherm. Er gebeurt iets en alle kinderen vinden het tof. Het is niet te bloot... Maar het is wel zo dat de outfit moeilijk te categoriseren valt. Mensen denken nu eenmaal graag in hokjes en als ze dat niet kunnen, slaan ze in paniek.”

Foto: VTM

Hij voegt eraan toe dat hij en Josje een bijzonder effect op elkaar hebben. “We slagen erin om onszelf altijd een beetje verder te duwen op vestimentair vlak”, klinkt het. In de show van vanavond draagt de blondine, die binnenkort met iets nieuws komt, nog een regenboogontwerp van het Hongaarse merk. Benieuwd? De finale van The Voice Kids wordt uitgezonden om 20:40 bij VTM.