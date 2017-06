Sven Kums tekent bij Anderlecht: “Mogelijk dat ik mijn carrière hier afsluit”

Sven Kums keert terug naar België. De voormalige Gouden Schoen heeft zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij Anderlecht gezet. “Terugkeren naar Anderlecht is voor een stuk nostalgie.”

De transfer van Kums naar de Belgische recordkampioen zat er al enkele dagen aan te komen. Na een avontuur bij het Italiaanse Udinese had de middenvelder die AA Gent in 2015 naar de eerste titel in de clubgeschiedenis leidde, zijn zinnen gezet op een terugkeer naar België.

The Sportingboy is back! Sven Kums défendra les couleurs du Sporting la saison prochaine - Sven Kums zal dit seizoen RSCA kleuren verdedigen pic.twitter.com/3vsFThlMHQ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 2 juni 2017

De Gouden Schoen 2015 verkast naar de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg. “Ik heb hier fantastische momenten gekend en veel geleerd”, aldus Kums. “Maar ik was niet klaar voor het eerste elftal. Ik moest nog heel wat body kweken en was niet dezelfde speler als nu. Bovendien was er concurrentie van spelers als Zetterberg, Baseggio en later Biglia. Ik heb geen spijt dat ik toen voor een andere weg heb gekozen. Het is voor een stuk nostalgie hier terug te keren.”

“Er waren nog ploegen geïnteresseerd, maar ik wou naar Anderlecht gaan. Ik woon hier vijf minuten vandaan. Het is mogelijk dat ik mijn carrière bij Anderlecht afsluit, al weet je nooit hoe het in het voetbal gaat. Voor mij is de cirkel rond.”

Kums ruilde vorige zomer AA Gent voor Watford, dat hem het voorbije seizoen uitleende aan Udinese. Daar kwam hij in 29 Serie A-wedstrijden in actie, al was hij sinds Nieuwjaar vaak invaller. “Ik had misschien wel meer verwacht van mijn buitenlands avontuur. Het spelsysteem bij Udinese was niet echt mijn ding. En ik speelde er niet op mijn favoriete positie, al heb ik er wel veel geleerd. Ik ben ook nog bij Watford gaan kijken, maar ook hun spelsysteem is niet op mijn lijf geschreven. Ik wil dominant en attractief voetbal spelen.”

Bij paars-wit wordt Kums beschouwd als de opvolger van de naar AS Monaco vertrokken Youri Tielemans. “Er zijn geen twee spelers gelijk, maar ik ga mijn best doen om hem waardig te vervangen. Tielemans en Dendoncker zijn nu Rode Duivel, dat heeft ook meegespeeld in mijn keuze. Ik hoop me in de Champions League in de kijker te spelen om zo eventueel geselecteerd te worden voor de Rode Duivels. Ik heb alvast gehoord dat de bondscoach dit een goede keuze vindt”, besloot Kums.

Van Holsbeeck: “Kums zal zijn stempel drukken”

Aan de zijde van Sven Kums was Anderlecht-manager Herman Van Holsbeek vrijdag zichtbaar opgetogen tijdens de officiële voorstelling van de middenvelder op Neerpede. “Er zijn transfers die meer plezier doen dan andere, dit is er zo één”, stelde Van Holsbeek.

“Ik herinner me dat Sven tien jaar geleden vertrok naar Lierse”, aldus Van Holsbeek. “In die periode kregen de jeugdspelers niet veel kansen in de eerste ploeg. Maar ik had toen al een speciale affiniteit voor hem, omdat hij een fantastische mentaliteit had. Gelijk op welke positie hij gezet werd, Sven was telkens bij de betere. En toch kreeg hij geen kans.”

“Ik heb zijn carrière gevolgd, na Lierse volgden Kortrijk, Heerenveen, Zulte Waregem, AA Gent en Udinese. Na zijn afgelegde parcours is het voor ons een eer dat hij voor Anderlecht heeft gekozen”, vervolgde de Anderlecht-manager. “In het voetbal zijn de sentimenten vaak ver te zoeken. Maar tegen onze voorzitter heeft Sven direct gezegd dat hij zou willen terugkeren naar Anderlecht. We zijn fier dat Sven hier vandaag is en een contract voor vijf jaar heeft getekend. Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede keuze is en dat hij in de volgende jaren zijn stempel zal drukken op onze ploeg.”

Remember him? We are happy to say he's back! Bonne chance Sven! Veel succes Sven! #sportingboy @SvenKums ! pic.twitter.com/gfvcx6qtBo — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 2, 2017

Foto: Photo News