Antwerp viert promotie met vernieuwd stadion, ontdek hier al de plannen

Kersvers eersteklasser Antwerp heeft de bouwvergunning voor een nieuwe hoofdtribune beet. De nieuwe, hypermoderne tribune zou eind september al (deels) in gebruik kunnen genomen worden en de Bosuil een heel nieuw uitzicht geven. De werken zullen uitgevoerd worden door Ghelamco, het bedrijf van geldschieter Paul Gheysens.

Het gaat razendsnel voor voetbalclub Antwerp. De club promoveerde in maart naar de Jupiler Pro League, kreeg op 24 mei een vergunning om de verouderde Tribune 1 te slopen en vandaag (2 juni) keurde het Antwerpse schepencollege de bouwvergunning voor een nieuwe Tribune 1 goed. De sloopwerken beginnen nog deze maand en in september (!) al zou de nieuwe tribune deels in gebruik genomen worden.

De werken worden uitgevoerd door Ghelamco, het bedrijf van geldschieter Paul Gheysens. Dat bouwde eerder al de Ghelamco Arena van AA Gent. “We hebben die nieuwe tribune nodig om financieel stappen vooruit te zetten”, liet Gheysens in maart nog optekenen. “We willen nieuwe sponsors aantrekken, grote bedrijven naar Antwerp halen en dat kan alleen als je ze op een deftige manier kunt ontvangen. In onze huidige infrastructuur is dat zeer moeilijk.”

Hypermodern

Het nieuwe gebouw zal alle nodige faciliteiten voor een moderne infrastructuur omvatten zoals kleedkamers, een high-end mediacenter voor de pers, faciliteiten voor hulpdiensten, horeca (open tijdens trainingen en wedstrijddagen), polyvalente ruimtes, loges en VIP-ruimten. Met 5.362 plaatsen is de nieuwe tribune ook precies even groot als de oude. Dat wil zeggen dat de capaciteit van het stadion op 12.975 toeschouwers blijft. Op termijn wil de club dat getal naar 20.000 brengen.

De achterzijde van de huidige Tribune 1, die dateert uit 1923 en enkele jaren geleden werd gerenoveerd Foto: WAS

In de nieuwe hoofdtribune is plaats voor spelers, supporters, VIP’s, een restaurant (open tijdens trainingen en op matchdagen) en media. De voorzijde zal uit grote raampartijen bestaan. De rondgangen zullen rechtstreeks toegang tot het stadion geven en ook hamburgertents zullen in het gebouw geïntegreerd worden.

Daar stopt het niet: het hoofdveld wordt opnieuw aangelegd, net als de twee oefenvelden aan de voorkant van het stadion. Rondom het stadion worden ook nog infrastructuurwerken uitgevoerd die de toegankelijkheid en veiligheid voor de supporters verhogen en er komt ook een fandorp bij Tribunes 2 en 3.

De voorzijde van de huidige Tribune 1 Foto: WAS

Zo ziet de huidige Tribune 1 er van binnen uit Foto: WAS

De Ghelamco Arena in Gent Foto: BELGA