Drama voor Goffin: Belg moet opgeven na zware val op Roland Garros

Drama voor David Goffin in de derde ronde van Roland Garros. De Belg struikelde over één van de matten die naast het gravelveld liggen, sloeg zijn enkel om en moest opgeven.

Goffin (ATP 12) was uitstekend aan zijn match begonnen tegen de Argentijnse gravelspecialist Horacio Zeballos (ATP 65) en stond net op het punt de eerste set binnen te halen. Bij een 5-4-voorsprong miste onze landgenoot echter zijn eerste drie setballen op de eigen opslag. Het werd 40-40 en Zeballos liet in de daaropvolgende rally Goffin van links naar rechts lopen. Toen Goffin achter een diepe bal achter de baseline stoof, kwam hij met zijn voet vast te zitten onder één van de matten achteraan het veld. Die matten liggen er om de kabels van de camera’s te verstoppen. Goffin sloeg zijn voet om, maakte een lelijke val en bleef minutenlang met een vertrokken gezicht liggen. Uiteindelijk verliet Goffin hinkend het veld. Hij zou niet meer uit de catacomben van Roland Garros tevoorschijn komen.

Doodjammer voor Goffin, die een realistische kans had om het dit jaar ver te schoppen in Parijs. De 26-jarige Luikenaar was met makkelijke zeges tegen Sergiy Stakhovsky (ATP 123) en Paul-Henri Mathieu (ATP-120) ook voortvarend aan het toernooi begonnen.

Een zichtbaar aangedane Zeballos krijgt zo een vrijgeleide naar de achtste finales, daar wacht vermoedelijk Dominic Thiem (ATP 7). De als zesde geplaatste Oostenrijker, de voorbije weken in uitstekende doen, moet later op de dag in zijn derderondepartij dan wel nog de maat nemen van de Amerikaan Steve Johnson (ATP 26).

