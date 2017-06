Superhandige tips: zo bewaar je (aangesneden) fruit langer bij deze warme temperaturen

Het mooie weer vraagt voor een heerlijk frisse fruitsalade. Maar het is vaak niet simpel om fruit langer dan 1 dag vers te houden met deze tropische temperaturen. Zeker niet als je het aangesneden hebt. Enkele tips:

-Een aangesneden appel, kiwi, meloen, banaan of peer laat je minder snel bruin worden door er strak plasticfolie over heen te trekken en hem achterin de koelkast te bewaren.

-Rijpe avocado’s kan je drie dagen langer bewaren als je ze in de koelkast legt. Genoeg aan een halve avocado? Sprenkel citroensap op het andere gedeelte en trek er opnieuw stevig plasticfolie over. Guacamole bewaar je langer door de pit erbij te steken.

-Merk je dat er een paar bessen beginnen schimmelen? Haal ze tussen de nog verse bessen uit, zo besmetten ze de rest niet.

-Aangesneden mango bewaar je best in een plastic zakje in de koelkast.

-Aangesneden perziken bewaar je in een luchtdichte doos in de koelkast. Ze blijven dan wel maar een extra dag goed.

-Kiwi, appelsienen en pompelmoezen zijn zowat de enige fruitsoorten die niet veel langer vers blijven als je ze in de koelkast legt. Een aangesneden sinaasappel of pompelmoes doe je best in een plastic zakje en bewaar je in de koelkast.