Pittsburgh wordt symbool van verzet tegen Trump

De burgemeester van de Amerikaanse stad Pittsburgh heeft donderdag zwaar uitgehaald naar president Donald Trump, omdat die zijn stad gebruikte om zijn “desastreuze” beslissing om uit het klimaatakkoord te stappen, te verantwoorden. Trump zei tijdens zijn toespraak waarin hij de terugtrekking uit het akkoord aankondigde dat hij verkozen is om de mensen van Pittsburgh te vertegenwoordigen, niet die van Parijs, eraan toevoegend dat het akkoord jobs zou kosten.

“Ik ben geschokt dat de president mijn stad gebruikt om zijn onaanvaardbare beslissing te verantwoorden, zoals de meeste inwoners van Pittsburgh”, aldus Bill Peduto. “Ik was een van de burgemeesters die naar Parijs zijn gegaan om te vechten voor de akkoorden, en mijn stad, die eindelijk is teruggekomen na een decennialang industrieel bloedbad, zal er alles aan doen om haar eigen milieustandaarden te promoten.”

Peduto is een van de 68 “klimaatburgemeesters”, die in een open brief naar Trump hebben laten weten dat ze de engagementen van het klimaatakkoord zullen aannemen, eren en de doelstellingen zullen nastreven. “We zullen onze inspanningen versterken om de huidige klimaatdoelen in onze steden te bereiken, te werken om de 1,5 graden celsius-doelstellinge te halen, en samen te werken om een proper energiebeleid te creëren van de 21ste eeuw”, klinkt het in de brief.

De burgemeester van Pittsburgh wijst er ook op dat zijn stad niet voor Trump heeft gestemd. “Feit: Hillary Clinton heeft 80 procent van de stemmen in Pittsburgh gekregen.”

Die laatste heeft trouwens ook zwaar uitgehaald naar Trumps “historische fout”. “De wereld gaat tezamen verder rond de klimaatverandering. De terugtrekking laat Amerikaanse arbeiders en families in de kou staan”, aldus de Democrate op Twitter.

