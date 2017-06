Witte Huis stapt naar Hooggerechtshof voor inreisverbod

Het Witte Huis heeft aan het Hooggerechtshof gevraagd om het Amerikaans inreisverbod te herstellen voor burgers van zes moslimlanden. Dat hebben de lokale media donderdagavond gemeld.

Vorige week raakte al bekend dat de regering naar de hoogste rechtbank ging stappen. Ze heeft nu gevraagd aan het Supreme Court om de wettelijkheid te onderzoeken van het decreet dat president Donald Trump had ondertekend rond het inreisverbod, aldus de zender CNN.

De vraag komt er exact een week nadat een federale rechter in Virginia Trumps inreisverbod opnieuw had opgeschort. In zijn arrest stelde de betrokken rechter Roger Gregory dat de macht van de president om buitenlanders de toegang tot de VS te ontzeggen, niet absoluut is. “Deze macht kan niet ongecontroleerd zijn wanneer, zoals in dit geval, de president een decreet maakt dat onherstelbare schadelijke gevolgen heeft voor mensen in het hele land”, oordeelde hij.

Minister van Justitie Jeff Sessions verklaarde na de uitspraak dan weer dat de president niet verplicht is om mensen toe te laten uit landen die terrorisme sponsoren of onderdak bieden, tot hij vindt dat ze grondig doorgelicht kunnen worden en geen veiligheidsrisico vormen voor de Verenigde Staten.

Het controversiële decreet, en ook een herwerkte versie ervan, werd in februari en maart al geblokkeerd door de rechtbanken. De tekst verbiedt de toegang tot het Amerikaanse grondgebied voor de burgers uit zes moslimlanden, en aan asielzoekers voor een periode van enkele maanden.

(belga)