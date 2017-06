"Politiekers, geef onze fruittelers Rusland terug"

Als het Trump niet zou zijn, zou je verwonderd zijn dat een staatshoofd aan andere staatshoofden zegt dat ze 2% van hun welvaart moeten opofferen om oorlog te spelen. Een paar maanden geleden zei Trump nog dat de NAVO nutteloos was. Intussen heeft de Amerikaanse wapenlobby hem duidelijk gemaakt dat uitgaven voor wapens beter zijn voor “America first” en dat de NAVO daarbij een uitstekend verkoopkanaal is.

De hoofdbezigheid van de NAVO is schrik te hebben van de Russen. Dat verdween met het uiteenvallen van het communistische Sovjet-blok in 1989. Duistere krachten hebben Oekraïne tegen buurland Rusland opgezet, waardoor de NAVO haar “vijand” terug heeft. Het is niet fijn voor Rusland een militair machtsvertoon van de NAVO aan hun voordeur te krijgen waarbij oorlog wordt “gespeeld”. Dat gebeurde zes maand geleden met 300.000 manschappen. Vergelijk: toen Rusland 55 jaar gelden atoomrakketten op Cuba installeerde, dreigde toenmalig VS-president John Kennedy direct met een atoomoorlog.

Waarom die militaire spelletjes nodig zijn? Dat heeft de wapenverkoop van de VS aan Saoedi-Arabië twee weken geleden duidelijk gemaakt. De Amerikaanse wapenlobby heeft blijkbaar veel macht: ze slaagden er in president Bush in 2003 een idiote oorlog te laten voeren tegen Irak. Die was blijkbaar het roemloze debacle van de Amerikanen in de Vietnam-oorlog 30 jaar voordien vergeten, die gevoerd werd onder het voorwendsel het communisme te bestrijden.

De Europese instellingen zijn kennelijk door die wapenlobby zodanig verziekt dat ze aan dat machtsspel meedoen waardoor nu al sinds drie volle jaren onze fruitboeren geen fruit meer mogen leveren aan hun beste klanten, de Russen.

Maar heeft de NAVO wel schrik van de Russen? De VS geven 36 % (dus meer dan één derde) van alle wereldwijde militaire uitgaven uit. De Russen tien keer minder dan de VS. Saoedi-Arabië geeft evenveel uit als de Russen. India, Frankrijk, Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Japan elk iets minder dan de Russen. China geeft 3 keer meer uit dan de Russen, 3 keer minder dan de VS.

En hoeveel geeft IS uit? Microscopisch weinig. Die hebben zelfs geen vliegtuigen. Maar door zich te verstoppen in de grond en zelfgemaakte bommen in gewone auto’s te steken houden ze nu al 2,5 jaar lang een internationale militaire macht onder leiding van de VS bezig. En dan nog een geluk dat ze niet eerder op het idee gekomen zijn om goedkope speelgoeddrones te kopen en daar bommen in te plaatsen.

De militaire uitgaven van de NAVO zijn 13 keer hoger dan die van de Russen. Is dat niet genoeg? Wat de Amerikaanse wapenboeren willen, is een leuk opbod in wapenuitrusting, dat is goed voor hun business. Ze gaan er immers van uit dat de Europeanen, net zoals hun andere goede vrienden uit Saoedi-Arabië, Amerikaanse vliegtuigen en ander wapentuig bij hen zullen kopen.

Het is logisch en gelukkig dat na de schertsvertoning van Trump vorige week op de NAVO-top, Merkel en Macron hun conclusies trekken en Trump niet meer ernstig nemen.

Europa heeft geen wapenwedloop met Rusland nodig. Het militaire geld dat we nu niet uitgeven is goed besteed aan sociale zekerheid, dat is goed voor onze welvaart én voor onze economie. Nu nog de idiote sancties tegen Rusland afschaffen. Politiekers, geef onze fruittelers Rusland terug !