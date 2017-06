“Ik zak als Genk-supporter door de grond van schaamte”

Genk / Jabbeke - Supporters van KRC Genk hebben woensdagavond een tankstation op de E40 in het West-Vlaamse Jabbeke bestolen. Ze liepen de winkel binnen en namen van alles mee zonder te betalen. Peter Ramaekers (49) uit Neeroeteren trof er even later een verontwaardigde kassierster aan. “We hebben voor haar dan maar een boeket bloemen gekocht”, vertelt Peter.

Peter was woensdagavond met een collega op weg naar de kust, maar niet om naar de wedstrijd van KRC Genk in Oostende te gaan kijken. “We besloten om even te stoppen bij het Total-tankstation in Jabbeke ...