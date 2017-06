“Adam had geen schijn van kans”

Genk -

Op dinsdag 9 mei werden Alex Scorsone (30) en Cindy Pasharis (29) na 32 weken zwangerschap de trotse ouders van de tweeling Adam en Gabriël. Twee prematuurtjes dus, maar wel kerngezond. Negentien dagen later slaat het noodlot echter genadeloos toe. “Adam heeft plots een infectie gekregen op zijn darmen”, zegt mama Cindy. “Twee uur later is hij gestorven.”