Donald Trump is de oudste man die ooit verkozen is tot Amerikaans president en toont meer dan ooit dat hij thuis hoort in de vorige eeuw

Het zat eraan te komen, al bleef het tot op het allerlaatste moment afwachten met een onberekenbaar iemand als Donald Trump. De Verenigde Staten stappen uit het klimaatakkoord van Parijs dat in november vorig jaar door tweehonderd landen werd ondertekend.

Dat is een serieuze tegenslag voor de wereld in de strijd tegen de klimaatopwarming. Als een van de grootste vervuilers besluit niet langer mee te doen betekent dat mathematisch dat het doel niet wordt gehaald tenzij alle anderen hun inspanningen drastisch optrekken. Bovendien kan het afhaken van zo’n grote speler andere landen die al niet erg enthousiast waren over de streep trekken om ook af te haken.

Een serieuze tegenslag voor de wereld, maar een ramp voor de Verenigde Staten. Donald Trump is de oudste man die ooit verkozen is tot Amerikaans president en toont met deze beslissing meer dan ooit dat hij thuis hoort in de vorige eeuw. Trump gelooft niet in hernieuwbare energie en kiest uitdrukkelijk voor een massale terugkeer naar steenkoolproductie, zogenaamd om nieuwe jobs te creëren, al is de Amerikaanse steenkoolindustrie al lang overgeschakeld op gerobotiseerde graafmachines.

Veel jobs zal het opzeggen van het klimaatverdrag niet opleveren. Integendeel, Trump haalt op die manier de stimulans weg om te investeren in nieuwe, schone technologieën. Als de rest van de wereld zijn verstand gebruikt en wel aan het klimaat blijft werken, gaan de VS technologisch achterop geraken inzake milieutechnologie. Amerikaanse deskundigen waarschuwen nu al dat buitenlandse investeerders gaan aarzelen om nog geld te stoppen in Amerikaanse projecten als niet duidelijk is of de Amerikaanse regering daar wel achter staat.

En onder het aloude motto ‘de een zijn dood is de ander zijn brood’, biedt de beslissing van Trump ook kansen. Voor andere landen, met staatslieden die wel beseffen dat ze in de 21ste eeuw leven. Zoals daar zijn: de Europese Unie en China. Het was gisteren opvallend dat die twee niet eens de beslissing van de Amerikaanse president afwachtten om aan de wereld te melden dat zij voortaan de leiding zullen nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Los van de dringende ecologische noodzaak biedt de strijd om het klimaat immers ook heel wat ouderwets economische voordelen. Wie zorgt dat hij de technologie om het milieu te zuiveren in huis heeft, kan daar ook goed geld aan verdienen. Dat de Amerikanen een zakenman tot president verkozen hebben die dat niet door heeft, wijst er nog maar eens op dat de rol van de VS als wereldmacht ver uitgespeeld is.