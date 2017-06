‘Sports Late Night’ met Bart Raes en Gilles De Coster moet het nieuwe ‘Stadion’ worden

De samenvattingen van de wedstrijden uit de eerste klasse van het voetbal zullen voortaan uitgezonden worden door het nieuwe sportprogramma ‘Sports Late Night’. Dat heeft zender Vier donderdagavond bekendgemaakt. ‘Sports Late Night’ moet op vrijdag- zaterdag- en zondagavond de plaats innemen van het bekende VTM-programma ‘Stadion’.

Begin mei raakte al bekend dat SBS, het bedrijf achter de zenders Vier en Vijf, vanaf volgend seizoen de samenvattingen van de Jupiler Pro League zou uitzenden. Intussen heeft Vier meer details bekendgemaakt over de manier waarop het dat wil doen.

Zo komt er vanaf komende zomer een nieuw voetbalprogramma, dat naar de naam ‘Sports Late Night’ zal luisteren, en gepresenteerd zal worden door Bart Raes (48) of Gilles De Coster (36). De eerste presenteerde in het verleden al programma’s als ‘Goal’ en ‘Stadion’ en was de voorbije jaren actief als presentator voor Proximus, de tweede is bij het grote publiek vooral bekend van het programma ‘De Mol’. Ex-Rode Duivel Geert De Vlieger (45) zal als vaste analist in de studio zitten.

“Een mix van journalistieke expertise, passie en ervaring maakt dit sport-trio helemaal VIER”, klinkt het trots in een eerste reactie bij de zender.

Uitkijken naar toekomst ‘Stadion’

Hoe het met VTM-programma ‘Stadion’ verder moet zonder de samenvattingen, is nog niet duidelijk. Afgelopen woensdag was de show van presentator Tom Coninx (42) voor de laatste keer dit seizoen op de buis, maar enkele weken geleden maakte moederhuis Medialaan zich nog sterk dat het niet zou worden afgevoerd. “Het is niet omdat de samenvattingen van de wedstrijden van de Jupiler Pro League niet meer bij ons zitten, dat we ‘Stadion’ gaan afvoeren”, zei hoofdredacteur Kris Hoflack daar toen over.

Online zullen de samenvattingen van de wedstrijden uit de hoogste klasse van het voetbal uiteraard te zien blijven op de website van Het Nieuwsblad (Nieuwsblad.be) en zijn sportsectie Sportwereld (Sportwereld.be). De video’s raadplegen kunt u via deze link.