Met deze truc kan je diepgevroren ijs toch makkelijk scheppen

Een ijsje als dessert? Yes please, maar alleen is dat ijs soms lastig te scheppen als je de doos net uit de diepvriezer haalt. Met deze truc zou het wel lukken.

Dat het helpt om je ijsschep op te warmen in een kom heet water, wist je wellicht al. Maar diezelfde truc kan je ook gebruiken voor een scherp mes. Snijd met het opgewarmde mes rechthoeken van een vijftal centimeter diep en schep die dan uit met je opgewarmde lepel. Zo vlot als het in dit filmpje zal het misschien niet gaan, maar alle beetjes helpen, toch?