Houthalenaar showt penis aan De Plas Kelchterhoef

Houthalen-Helchteren - Een hardleerse exhibitionist uit Houthalen-Helchteren hangt een celstraf van 12 maanden boven het hoofd. De 55-jarige verdachte daagde donderdag zonder advocaat op in de Hasseltse correctionele rechtbank om zich te verantwoorden voor feiten van 17 juli 2016.

Op die dag kwamen er drie afzonderlijke meldingen binnen bij De Plas in Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren) dat een man in een BMW zijn penis aan voorbijgangers liet zien. “Ik was me aan het uitkleden aan de omheining omdat ik wilde gaan zwemmen en heb niet opgelet. Plots hoorde ik lawaai. Het is een misverstand. Ik was verstrooid omdat ik mijn medicatie tegen suikerziekte niet ingenomen had,” verdedigde de man zich.

Op veel bijval leek zijn pleidooi niet te kunnen rekenen doordat de man tussen 2001 en 2008 al vier keer voor gelijkaardige feiten veroordeeld is en een behandeling opgelegd kreeg. “Een weinig geloofwaardig verhaal en een behandeling die niet langer helpt. Daarom vorder ik nu 12 maanden effectief,” zei de procureur. “Het is gebeterd nu. En daarbij, ik heb toch niemand bedreigd,” sprak de man tot slot zijn verwondering uit. Vonnis op 29 juni.