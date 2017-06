ROLAND GARROS. Del Potro krijgt kwalificatie cadeau, geen problemen voor Wawrinka

Juan Martin del Potro (ATP 30) zit in de derde ronde van Roland Garros. De Argentijn stootte donderdag door nadat zijn Spaanse tegenstander Nicolas Almagro (ATP 69) in het begin van de derde set opgaf met een knieblessure.

Del Potro had de eerste set gewonnen met 6-3, de tweede ging met dezelfde score naar Almagro. Bij 1-1 in set drie besliste de Spanjaard, met tranen in de ogen, de strijd te staken. Hij had te veel last van zijn linkerknie die hem twee weken geleden ook al tot opgave dwong tegen Rafael Nadal in Rome.

De 31-jarige Almagro haalde in het verleden drie keer de kwartfinales op het Franse gravel (in 2008, 2010 en 2012).

Juan Martin del Potro neemt voor het eerst in vijf jaar deel aan Roland Garros. De boomlange Argentijn (1m98), in 2009 winnaar van de US Open en halvefinalist in Parijs, sukkelde de voorbije seizoenen met heel wat blessureleed, vooral aan de pols.

In de derde ronde speelt Del Potro tegen de Schotse nummer 1 van de wereld Andy Murray of de Slovaak Martin Klizan (ATP 50).

Stan Wawrinka wint in drie sets

Stan Wawrinka (ATP 3) kwalificeerde zich wel op het terrein voor de derde ronde. De Zwitser haalde het met 6-4, 7-6 (7/5) en 7-5 van de Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 89).

Foto: AFP

Wawrinka, derde op de plaatsingslijst, neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen Andreas Seppi (ATP 83) en Fabio Fognini (ATP 29).

De 32-jarige Wawrinka won de titel op het gravel in Parijs in 2015. Vorig jaar ging hij er in de halve finales uit tegen Andy Murray.