Valentino Rossi tijdig hersteld voor GP van Italië

De Italiaanse motorrijder Valentino Rossi liep vorige donderdag lichte nier- en leverschade op tijdens een val op training in Mondavio, maar geraakt tijdig hersteld voor de GP van Italië van zondag op het circuit van Mugello. Dat maakte zijn team Yamaha donderdag bekend tijdens een persconferentie.

De negenvoudig wereldkampioen, die momenteel op de derde plaats staat in het MotoGP-kampioenschap, kwam vorige week donderdag ten val tijdens een training in Mondavio. De 38-jarige Rossi ondervond borst- en buikpijn en bracht 24 uur door in het ziekenhuis, maar de Italiaan herstelde goed en mag zondag starten.

“Rossi is fit verklaard om dit weekend aan de GP van Italië deel te nemen”, verzekerde Yamaha na het medisch onderzoek. ‘The Doctor’ kwam twee weken geleden ook al zonder erg ten val tijdens de GP van Frankrijk.