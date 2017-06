24 maanden cel voor in fruitboom verschanste dealer

Sint-Truiden - Een 23-jarige Nederlandse drugsdealer heeft donderdag in de Hasseltse rechtbank een voor 24 maanden cel gekregen. De politie kwam hem op 24 augustus 2015 op het spoor in het Truiens stadspark. Er ontstond een schermutseling toen de agenten hem aanspraken.

Een inspecteur kreeg daarbij een vuistslag in het gezicht. De jonge dealer sloeg op de vlucht, maar werd niet veel later in een hoogstamfruitboom gespot. Hij was in het bezit van 210 gram heroïne en 15 gram cocaïne. Het goedje moest hij van Nederlandse opdrachtgevers slijten in het Truiense.

Hij kreeg bovenop de celstraf 6.000 euro boete en is de 243 euro die hij op zak had kwijt. De gewonde agent moet hij 362,50 euro betalen. De politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken ontvangt 400 euro van de drugsrunner.