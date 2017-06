Tot 20 maanden cel voor inbrekende moeder en dochter in Diepenbeek

Diepenbeek - Een Macedonische moeder (43) en haar dochter van 19 hebben donderdag in Hasselt elk 20 maanden cel gekregen voor een inbraak in Diepenbeek. De jongste kreeg de straf met volledig uitstel omdat zij tot dusver nog een blanco strafblad had.

Op 24 februari waren ze een appartement binnengedrongen en gingen er aan de haal met drie speldjes, twee halssnoeren, een ring en een kluis. Met de hulp van enkele alerte buren die de twee vrouwen zagen vertrekken in een BMW, kwam de politie de daders op het spoor. Bij hun thuis in Ans vonden de speurders de kluis terug. De juwelen, waaronder een ring die het slachtoffer voor haar 60ste verjaardag gekregen had, waren spoorloos.

De moeder zit momenteel in de cel. Voor de dochter wees de verdediging erop dat ze moest instaan voor de zorg van het zevenkoppige gezin en dat ze niet kan lezen of schrijven. Zij kreeg uitstel van straf op voorwaarde dat ze 80 uren gemeenschapswerk doet en werk gaat zoeken. Tot slot draaien de moeder en dochter draaien samen op voor de schadevergoeding van 2.200 euro.