De knip van de Antwerpse Leien: alles wat u moet weten

De Antwerpse Leien worden vanaf 5 juni tot en met december 2018 onderbroken voor doorgaand verkeer. Voor Limburgers die graag een bezoekje brengen aan de Scheldestad lijsten we op wat u moet weten over 'de knip van de Leien'.

Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 5 juni tot en met december 2018 worden de Leien onderbroken voor doorgaand verkeer tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat. De ‘knip van de Leien’ is nodig om het nieuwe Operaplein te realiseren.

- Op het Operaplein zal een spectaculaire werf met een metersdiepe put verschijnen: in drie ondergrondse etages komen auto- en fietsenparkings, metrohaltes en een autotunnel. Het verkeer zal na de werken niet meer bovengronds rijden, het plein op straatniveau wordt dus autoluw;

- Ook de Franklin Rooseveltplaats wordt (in vier delen) onder handen genomen (zie onder);

- Bij opgravingen op de Kipdorpsite worden de oude brug en het bastion blootgelegd. In de toekomst zullen er trams overheen en auto’s onderdoor rijden;

- Het sluitstuk van de werken op de Leien valt op de Italiëlei. Die wordt aangepakt naar het voorbeeld van de Zuidelijke Leien en de Frankrijklei.

Wat met het verkeer?

Doorgaand autoverkeer is niet mogelijk op de Leien tot eind 2018. Lokaal verkeer kan wel, maar enkel via de juiste invalswegen. Bovenlokaal verkeer wordt aangemoedigd zoveel mogelijk langs de Ring (R1) en de Singel te rijden. Signalisatie op de Ring leidt het verkeer naar de afrit die het dichtste bij de eindbestemming ligt.

Daarvoor wordt de binnenstad opgedeeld in drie zones: Centrum Noord, Centrum Oost, Centrum Zuid. U checkt best in welk stadsdeel u moet zijn voor u naar Antwerpen komt. Op die manier vermijdt u dat u nodeloos het centrum doorkruist.

U wil bijvoorbeeld naar het historisch centrum? Wie met de wagen in het historisch centrum moet zijn, kan best via de Kaaien rijden. Komt u uit het noorden, dan neemt u op de Ring de afrit 1 - Merksem (Centrum Noord). Komt u uit zuidelijke richting, dan neemt u op de Ring de afrit 5a - Centrum Zuid. Neemt u de afrit 3 - Borgerhout (Centrum Oost), dan rijdt u via de Plantin en Moretuslei.

Een goed alternatief is uw wagen parkeren op een van de P+R’s aan de rand van de stad en uw reis verderzetten met de tram.

Lokale omleidingen

Met de auto:

De Leien zijn ‘geknipt’ tussen de Violierstraat en de Maria Theresialei. Op de Italiëlei blijft verkeer wel mogelijk. Eerst wordt er gewerkt in het midden van de Italiëlei. Verkeer rijdt dan via de ventwegen. Ter hoogte van de Violierstraat is er een terugdraaipunt voorzien.

Verkeer dat van noord naar zuid moet, rijdt via de Van de Wervestraat en de Quellinstraat.

Voetgangers en fietsers:

Voor voetgangers is er tijdens de werken steeds een doorgang langs de werf voorzien.

Fietsers die van de Frankrijklei komen kunnen tijdelijk niet rechtdoor via Opera fietsen. Zij kunnen via de Van Ertbornstraat naar de Franklin Rooseveltplaats fietsen. Er is ook een alternatieve route via de Kipdorpvest. Zo kunt u de drukte van de werf vermijden.

Voor fietsers die uit de richting van het Centraal Station komen is er een alternatieve route voorzien via de Anneessensstraat.

Met de tram of bus:

Vanaf de knip van de Leien kunt u al gebruik maken van de verlengde lijnen:

- Lijn 6 verbindt de P+R Luchtbal met het centrum van de stad;

- Lijn 7 is verlengd naar het MAS;

- Lijn 8 rijdt via de Reuzenpijp en station Opera naar de Zuiderleien. De tram stopt nog niet in Opera. U kunt afstappen aan halte Stadspark.

Meer info: www.delijn.be/tramstad.

Rooseveltplaats:

Tijdens de werken blijven de bussen stoppen op de Fr. Rooseveltplaats. Het plein is opgedeeld in 4 fases of kwadranten. Kwadrant 1: de busperrons naast de Opera. De bussen die normaal op dat kwadrant stoppen, verhuizen tijdens de hele duur van de werken naar de Quellinstraat.

Zodra kwadrant 1 is afgewerkt, dient het als wisselkwadrant. Daar zullen de bussen stoppen van de andere opgebroken kwadranten.