Pas veroordeelde Auschwitz-bewaker overleden

De gewezen SS-bewaker van het vernietigingskamp Auschwitz Reinhold Hanning is op 95-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. Hanning werd vorig jaar nog tot vijf jaar cel veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op meer dan 170.000 mensen.

Hanning trad toen hij 18 was vrijwillig toe tot Adolf Hitlers elite-eenheid SS. Tussen 1943 en 1944 was hij een bewaker in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Tijdens een vier maanden durend proces werd hij vorig jaar in juni door een rechtbank in Detmold (Noord-Rijnland-Westfalen) veroordeeld tot vijf jaar cel. Er hadden zich 57 overlevenden van Auschwitz en hun familieleden burgerlijke partij gesteld.

