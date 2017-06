Michael Kors gaat meer dan honderd winkels sluiten

Minder nieuws voor de Amerikaanse ontwerper Michael Kors: zijn gelijknamige bedrijf gaat wereldwijd meer dan honderd winkels sluiten. Dat schrijft onder meer The Los Angeles Times.

Er liggen twee redenen achter de basis van de afslanking. Enerzijds wil Michael Kors meer investeren in de uitbreiding van zijn imperium in Azië, want daar zouden de komende jaren vijftig nieuwe winkels de deuren openen. Anderzijds wil hij tegemoetkomen aan de stijgende populariteit van online shoppen in plaats van fysiek winkelen. Het is in dit stadium nog onduidelijk welke van de 827 winkels zullen verdwijnen, maar de inkrimping zou het bedrijf zo’n 60 miljoen dollar ( 53,5 miljoen euro) per jaar moeten besparen.

Focus op grote steden

“Om onze winkelbasis te optimaliseren, hebben we een diepgaande analyse uitgevoerd op onze al onze filialen. Op basis van de resultaten plannen we om de komende twee jaar wereldwijd 100 tot 125 winkels te sluiten”, aldus een woordvoerder van het merk in een verklaring aan lifestylesite Allure. “Dit stelt ons in staat om te focussen op de meest productieve locaties, evenals de winkels die belangrijk zijn om het imago van het merk te ondersteunen.”

Winkels met catwalk

John Idol , chief executive bij Michael Kors, de nakende sluitingen niet zo’n slecht nieuws. Hij is van mening dat ze het bedrijf zullen toelaten om zich te concentreren op de meest winstgevende winkels in grote steden over de hele wereld. “Wij geloven in onze retailvloot”, zei hij. Bovendien zullen in dezelfde tijdspanne van twee jaar zo’n honderd bestaande winkels, vooral i Noord-Amerika, worden gerenoveerd. Het is de bedoeling dat klanten op een catwalk wandelen in het midden van de winkels en links en rechts luxueuze kamers vol spullen van het merk kunnen ontdekken.