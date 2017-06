Beyhan kookt: gevulde uien

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijk gerecht klaar: gevulde uien. Smakelijk!

Ingrediënten: 6 à 7 middelgrote uien. Voor de vulling: 200 gram rijst, 100 gram rundergehakt, 1 geraspte ui, handvol peterselie, 1 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree, 50 ml olijfolie, 1 theelepel gedroogde munt, 1 theelepel zwarte peper, 1 theelepel paprikapoeder, 2 koffielepels zout. Voor de tomatensaus: 200 ml water, 1 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree, 50 ml olijfolie, 1 koffielepel zout.

Bereiding:

Voor de vulling:

- Meng alle Ingrediënten van de vulling goed samen en laat dit goed intrekken (ongeveer 1uur).

- Pel de uien, snijd ze overlangs tot in het midden van boven naar beneden.

- Voeg ze toe aan kokende water en kook ze ongeveer 10 à 15 minuten tot ze zachter zijn en je ze makkelijk kunt vullen.

- Haal de rokken van de uien voorzichtig los van elkaar.

- Vul elk uienvel ruim met de vulling en trek daarna de zijkanten zachtjes naar elkaar toe zodat je een soort dikke sigaar krijgt. Leg de uien met de vouwkanten naar onder in een kookpot die ingevet is met een beetje olie. Ga zo door tot je de uienvellen gebruikt hebt en je kookpot vol is

- Meng in een kommetje de tomatenpuree, het gekookte water, de olie en het zout. Giet dit mengsel over de gevulde uien.

- Zet een bord op de gevulde uien.

- Plaats het deksel op de kookpot en laat 35 à 40 minuten koken op een zacht vuurtje tot de uien gaar en zacht zijn.( let op dat er genoeg water in de pot staat dat de uien niet aanbranden).



Serveer met yoghurt!



