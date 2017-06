Opglabbeek - Een oehoe is gered van een vreselijke dood. Medewerkers van een bedrijf in Eygelshoven zagen het dier net op tijd zitten in een maalmachine voor kolen. Ze konden de productie op het nippertje stilleggen.

De medewerkers belden daarop de dierenambulance, die het diertje kwam bevrijden. “Een prachtvogel is gered”, laat één van de mannen van de dierenambulance weten. De oehoe werd overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek.