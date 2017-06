Gitaar van Jerry Garcia brengt 3,2 miljoen dollar op

Een gitaar die aan de legendarische gitarist Jerry Garcia, leider van de Amerikanse groep The Grateful Dead, heeft toebehoord, heeft op een veiling 3,2 miljoen dollar (2,85 miljoen euro) opgebracht. Het geld gaat naar een humanitaire organisatie.

Het gaat om een speciaal voor Garcia gemaakte elektrische gitaar die bekendstaat onder de naam “Wolf”. Garcia gebruikte ze tot zijn dood in 1995 bij concerten.

Brian Halligan, voorzitter en medestichter van de marketingfirma HubSpot, kocht het kleinood op een benefietconcert voor 1,6 miljoen dollar plus kosten ter waarde van 300.000 dollar.

Vervolgens bood de Deadhead-fan, of één van de legioenen mensen die van concert naar concert van The Grateful Dead trekken, het kleinood aan op een veiling om geld in te zamelen voor het Southern Poverty Law Center. Gevestigd in Alabama levert dit juridische strijd tegen extremistsche groepen.

Een anonieme liefdadigheidsorganisatie betaalde hetzelfde als Halligan waardoor het Southern Poverty Law Center 3,2 miljoen dollar kreeg toegeschoven.

(belga)