Genkse juffrouw aan 11-jarige leerling: “Misschien word je wel terrorist”

Genk - Opschudding in de Genkse basisschool Mater Dei. Tijdens een uitstap vorige week heeft een juffrouw aan een 11-jarige leerling van allochtone afkomst gezegd dat hij “misschien nog wel een terrorist wordt”. De ouders schreven hun zoon onmiddellijk uit, de jongen sluit het schooljaar ergens anders af.

“Wij betreuren zeker en vast dat deze ontoelaatbare uitspraak gedaan is”, vertelt Jos Froyen, voorzitter van de v.z.w. Katholieke Centrumscholen Genk aan Radio 2 Limburg. De precieze omstandigheden kent Froyen niet, hij was er zelf niet bij tijdens de uitstap. “Ik kan me voorstellen dat wanneer twee klassen samen op pad gaan, het er soms wat heftiger aan toe gaat en dat de spanning kan oplopen.” Maar zo’n uitspraak kan onder geen enkele omstandigheid. “Omgaan met kinderen is onze deskundigheid. We willen niet kijken naar de aanleiding, leerkrachten worden geacht professioneel om te gaan met welk gedrag dan ook.”

Froyen betreurt het feit dat er geen contact meer is geweest met de ouders en de leerling in kwestie. “We wilden maandag samenzitten met alle betrokken partijen, maar ondertussen was de jongen al in een andere school ingeschreven.” Hij wil er wel alles aan doen om te voorkomen dat een gelijkaardige situatie opnieuw kan voorvallen. De voorzitter is dan ook verwonderd dat sommige ouders aangeven dat er ontwijkend geantwoord zou zijn op vragen van hen omtrent het voorval. “We willen iedereen te woord staan,” stelt hij.