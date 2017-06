Nederlandse carjacker gevat na achtervolging net voor grens

Tongeren / Lanaken - Een oplettende patrouille van de zone Lanaken-Maasmechelen kon gisteren in de vroege avond een Nederlandse carjacker klissen. De man had even daarvoor in Tongeren een Mercedes gestolen door zich als potentiële koper van de wagen voor te doen.

De dader, een man uit Nederland, had afgesproken met een Tongenaar die zijn Mercedes wilde verkopen. Hij wilde een proefrit en het duo maakte, met de verkoper van de Mercedes achter het stuur, een tochtje door de straten van Tongeren. Daarna besloten ze om van bestuurder te wisselen. Ze stapten allebei uit en de Nederlander zag zijn kans schoon om toe te slaan. Hij kroop achter het stuur en stoof ervandoor .

Het slachtoffer meldde de diefstal onmiddellijk bij de lokale politie en die stuurde een seining van het voertuig uit. Het was een patrouille van de zone Lanaken-Maasmechelen die de wagen in Lanaken opmerkte. Ze zetten de achtervolging in en in de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt, net voor de grens met Nederland, konden ze de carjacker klemrijden. De agenten haalden hem uit de auto en arresteerden de man. Hij werd overgedragen aan de collega’s van Tongeren, die de zaak verder afhandelen.

De dader woont in Nederland en het voertuig dat hij in Tongeren na de carjacking had achtergelaten, was een Nissan Primavera die twee dagen eerder in het Nederlandse Beek gestolen werd. Ook de Nederlandse autoriteiten werden ingelicht en volgen het dossier mee op.