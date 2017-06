Child Focus mag nu ook zelf kinderporno bekijken

Brussel - Child Focus mag nu ook eindelijk zelf de meldingen van kinderporno bekijken die ze op haar eigen meldpunt binnenkrijgt. Tot nu toe was dat verboden door de strafwet, maar justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft daarop een uitzondering gemaakt. Eerstdaags worden de concrete afspraken met justitie en politie vastgelegd in een protocol, waarna Child Focus met haar nieuwe taken van start mag gaan.

Al een tiental jaar heeft Child Focus een meldpunt voor kinderporno, maar de organisatie mocht de meldingen die ze kreeg al die tijd niet bekijken, omdat kijken naar kinderporno strafbaar is. Verscheen er in de mails toch plots een foto of video, dan moesten de medewerkers van Child Focus die beelden zo snel mogelijk wegklikken om problemen in het onderzoek te vermijden.

Justitieminister Koen Geens maakte met een wetswijziging nu een uitzondering voor Child Focus. Eerstdaags wordt een protocol met justitie en politie ondertekend waardoor de organisatie meer macht krijgt, naar het voorbeeld van vergelijkbare organisaties in Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk.

Child Focus mag vanaf nu ook zelf de beelden bekijken en analyseren. Dat moet het gerechtelijke onderzoek vergemakkelijken en de politie ontlasten. Lees het volledige artikel hier.