Nederlandse scholieren zwaargewond bij busongeval in Noord-Frankrijk

Brussel -

In Frankrijk is op donderdagnacht rond 05.45 uur op de A16 tussen Duinkerken en Calais een bus met Nederlandse scholieren uit Geldrop op een vrachtwagen gebotst. De buschauffeur is zwaargewond, melden Franse media. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis in Rijsel gebracht. Er zaten 45 scholieren in de bus, die op weg was van Calais naar Londen. Zestien van hen zouden gewond zijn geraakt en dat zou ook gelden voor twee volwassen begeleiders.