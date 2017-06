Zo ontdekt u duizenden verborgen series en films op Netflix

Netflix houdt gegevens bij over ons kijkgedrag om elke kijker net die soorten series en films voor te schotelen die hij graag ziet. Daarvoor heeft het streamingbedrijf een hele catalogus aan subgenres ontworpen, die echter niet zichtbaar zijn. Enkele nerds zijn er nu echter achter hoe we die schat aan bingewatching-materiaal toch kunnen vinden.

Je hebt je ongetwijfeld al afgevraagd hoe Netflix erin slaagt om net die series en films aan te bieden waar je graag naar kijkt. Dat doet de streamingreus door te werken met tienduizenden subgenres. Aan de hand van complexe algoritmes die data over het kijkgedrag gebruiken kan Netflix heel specifiek genres aanprijzen waar de kijker in geïnteresseerd is.

Eens het algoritme van Netflix doorheeft dat jij gek bent op Spaanstalige telenovelas of op films met Matthew McConaughey, zal je deze subgenres met de regelmaat van de klok op je scherm zien verschijnen. Daarbuiten waren ze tot nu toe echter moeilijk te vinden in de Netflix-catalogus.

Tot nu. Enkele nerds zijn erachter gekomen dat al die subgenres te vinden zijn via een vrij eenvoudig webadres, waaraan een code moet toegevoegd worden. En nog beter nieuws: ook alle codes van die subgenres zijn bekend.

Hoe werkt het? Log in op Netflix, en www.netflix.com/browse/genre/xxxx in het zoekvenster van de browser, waarbij je de kruisjes vervangt door een code van vier cijfers voor het subgenre dat je wil bekijken. Zo vind je cultkomedies met code 9434, B-horrorfilms met code 8195 en romantische komedies met code 5475.

Voor meer subgenres: bekijk hier de lijst van The Telegraph(Niet alle combinaties zullen een subgenre opleveren en doordat de algoritmes van Netflix heel de tijd veranderen, kan het zijn dat de codes al eens wisselen. Ook door regionale verschillen kunnen sommige codes niet werken.)