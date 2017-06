Waarom er schaarste van Cara Pils heerst

Goed nieuws voor de fans van Cara Pils. Vanaf volgende week is het bier weer overal verkrijgbaar. Dat zegt de grote baas van Brasserie de Saint-Omer in het Noorden van Frankrijk. In tegenstelling tot Colruyt zelf doet de brouwer van het bier van hun huismerk veel minder geheimzinnig over de tijdelijke bierschaarste.

In meer en meer winkels van Colruyt en Okay is geen Cara meer te vinden. De rekken worden nog wel bijgevuld, maar in beperkte mate.

In sommige winkels is geen blik meer te vinden en waar er wel nog is, hamsteren mensen. Dat leidde, onder meer in Brugge, al tot opstootjes omdat klanten het niet pikten dat anderen hun winkelkar vulden met bijna de hele voorraad terwijl ze zelfs noodgedwongen op andere pilsmerken moesten overschakelen om hun dorst te laven.

Colruyt gaf bij monde van woordvoerder Hanne Poppe toe dat er een probleem is maar zonder in detail te treden. “Door een productieprobleem bij de leverancier stonden kleinere paletten dan normaal in het schap en her en der waren de goedkope blikjes in een mum van tijd uitverkocht. In de week van 12 juni hopen we weer op volle toeren te draaien.”

Vraag is enorm gestegen

Over wat het probleem nu precies is met Cara, houdt Colruyt zich op de vlakte. Cara is een Everyday-merk en daarover wordt er sowieso niet gecommuniceerd, klinkt het.

André Pecqueur, grote baas van Brasserie Saint-Omer in Pas-de-Calais, windt er minder doekjes om. “Het klopt dat er een probleem is, maar dat zal snel opgelost zijn. De vraag naar Cara is de jongste weken enorm gestegen. Meer dan verdubbeld. Onder meer door het mooie weer. De bierproductie op zich is niet het grootste probleem, wel het verpakkingsmateriaal. En het transport. Vanaf volgende week hopen we dat alles opgelost is al zal het dan nog wel een paar dagen duren voor alle leveringen weer normaal verlopen”, klinkt het.

Cara Pils wordt , zo weet La Meuse, nog tot na de zomer in Noord-Frankrijk gebrouwen en verpakt, daarna verhuist de productie. Naar België, zo wordt gefluisterd. Maar dat willen Pecqueur noch de Colruytgroep bevestigen. “Ons contract loopt af en werd nog niet vernieuwd. Meer weten we ook niet”, zegt de Franse PDG van Brasserie Saint-Omer toe.